Döviz kurlarında hareketlenme sürüyor: Avro/TL 16’yı aştı

Döviz kurlarındaki hareketlenme sürüyor. Avro/TL kuru bugün yüzde 1,5 yükselişle 16,07 seviyelerini gördü.
Rusya’nın Ukrayna işgali piyasaları sarsmaya devam ediyor. Türkiye özelindeyse savaşın ekonomik etkileri ve enflasyon kaygıları ön planda. Dolar/TL işgalin başladığı gün 14,62’ye ulaşan yükselişinin ardından 14’ün altına gerilemiş, ardından yeniden yükselişe geçmişti.
Dolar/TL kuru bir hafta sonra bugün saat 12:10’da yüzde 1,08 yükselişle 14,65 seviyelerini test etti. Gram altının fiyatıysa 962 TL.
‘Barajı’ aşan avro/TL 16,07’den el değiştirirken, sterlin 19,14 seviyesinde.