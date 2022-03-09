Döviz kurlarında hareketlenme sürüyor: Avro/TL 16’yı aştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktorlarla ilgili “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözleri tepkiyle karşılandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Erdoğan’ın anlamadığı zaten genç hekimler ülkeyi terk ediyor. Sorunlarımızın paraya indirgenmesi çok acı” dedi.