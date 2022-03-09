‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan’a hekimlerden cevap geldi: Gidecek olan belli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözlerine tepkiler sürüyor.

Son dönemde çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor.

Erdoğan dün Beştepe’deki konuşmasında sözü doktorlara getirerek şunları söylemişti: “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum. Dost acı söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Doktorları okutan yetiştiren devlet değil mi? E bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Az para veriyormuşuz. Sordum en az alan ne alıyordur 8-9 bin, en çok alan ne alıyordur 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha büyük paralar verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, dayamak herhalde pek de insanı değildir.”

‘GidecekOlanHekimlerDeğil‘ etiketiyle on binlerce tweet paylaşıldı. Özellikle doktorlar çalışma şartlarına ve kendi emekleriyle okuduklarına dikkat çekti.

Az önce Aziz Sancar, Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüm. “3 dakikada bir muayene, dayak, hakaret ve ayda 25 Cimer şikayeti için 8 bin lira çok iyi para” dediler. Yarın ilk uçakla geliyorlar #GidecekOlanHekimlerDeğil #HekimlerNedenEylemde #hekimlerhakkınıistiyor — İbrahim Tarımak (@ibrahimtarimak) March 8, 2022

Erdoğan:" Bakın açık konuşucam, gitmek istiyorlarsa gitsinler." demiş.



Bende açık konuşacağım;#GidecekOlanHekimlerDeğil , ilk seçimde seni demokrasi ile göndereceğiz. pic.twitter.com/c6yGzXjZnY — G ö k h a n (@qqoqhan) March 9, 2022

İnsanları devlet okutmaz, devlet okul açar, başarılı olan kazanır.. harcını, öğrenim kredisini son kuruşuna kadar öder.. falan filan.. devlete bir şey borçlu olduğumuz yok da bu devlet bizlere koca bir gençlik borçlu.. o işi nasıl yapıcaz.. #GidecekOlanHekimlerDeğil — Tülin Çoban, MD 🍀 (@dr_tulinc) March 8, 2022

Ben bu ülkede bedava okuduysam hatta bir kadın olarak profesör olma şansı bulduysam bu Ata'mın ve onun kurduğu Cumhuriyet rejiminin sayesindedir, onun dışında kimseye borcum yoktur… #GidecekOlanHekimlerDeğil — Prof Dr Lale Altan (@Lalaltan) March 9, 2022

"Giderlerse gitsinler" cümlesini kolaysa geçen sene söyleyiverip istifaları yasaklamasaydınız da fazladan 6 ay Suriye sınırında çalışmak zorunda kalmasaydım! #GidecekOlanHekimlerDeğil — linn (@Linn_saga_noren) March 8, 2022

Günün fıkrası: Bir ülkede 15 bin tl kazanan aile yoksul sayılırken o ülkenin kralı 8-9 bini hekimler için makul görüyor eğer kamudan ayrılırlarsa bu ücretlere yurtdışından gelecek hekimleri istihdam edeceğini söylüyor. #GidecekOlanHekimlerDeğil pic.twitter.com/pPa3XJmDxh — Karagöz (@tolsdoyevski1) March 8, 2022

beni annem gündüz tandırda ekmek pişirerek gece yün lif örüp satarak okuttu. ben de dişimi tırnağıma taktım 14 yaşımdan beri hem çalıştım hem okudum. kimseye minnetim olmadığı gibi hiç kimseye emeğimi yedirecek değilim. ister giderim ister kalırım #GidecekOlanHekimlerDeğil — Şeyma (@drseymabaran) March 9, 2022

36 yıllık hekimim Nöbet parası almadan günaşırı nöbetler tuttum Şiddet gördüm, baskıya uğradım Emekli oldum ama çalışmak zorundayım Hiç bir zaman dün kadar üzülmedim Yazık #hekimlertakiplesiyor #GidecekOlanHekimlerDeğil — Mahmut Bekir Gürcan (@mbggrc) March 9, 2022

Dünden beri canım çok sıkkın, mutsuzum. Düşünüyorum, biz bu açıklamayı haketmedik. Benim tüm masraflarımı ailem karşıladı, devletten sadece kredi aldım, mezun olunca faiziyle ödedim. #HekimlerGitmiyorHakkınıİstiyor #GidecekOlanHekimlerDeğil #hekimlertakiplesiyor — Doç Dr Sevil Ceyhan Doğan 🖤 (@drsevcey) March 9, 2022

Hakkınız yok, hakkımız var! Vermediğiniz onlarca nöbet paraları, usülsüz nöbetler var. Alelade görevlendirmeleriz, hastayı sayı olarak görüşleriniz var. Vip'iniz var. Mobbingiz var. Sizin hiçbir hakkınız yok.#GidecekOlanHekimlerDeğil#HekimlerHakkınıİstiyor#Hekimlerbirlikoldu — Rauf DEMİRDAĞ (@mobydickherman) March 9, 2022

Keşke şağlıkta şiddet için de bu kadar net konuşsaydınız, naaşımız konuşulmadı maaşımız kadar. #HekimlerGitmiyorHakkınıİstiyor #GidecekOlanHekimlerDeğil — Merve Dilara Arıcan (@md_Arican) March 8, 2022