‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan’a hekimlerden cevap geldi: Gidecek olan belli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin” sözlerine tepkiler sürüyor.
Son dönemde çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor.
Erdoğan dün Beştepe’deki konuşmasında sözü doktorlara getirerek şunları söylemişti: “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum. Dost acı söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Doktorları okutan yetiştiren devlet değil mi? E bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Az para veriyormuşuz. Sordum en az alan ne alıyordur 8-9 bin, en çok alan ne alıyordur 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha büyük paralar verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, dayamak herhalde pek de insanı değildir.”
‘GidecekOlanHekimlerDeğil‘ etiketiyle on binlerce tweet paylaşıldı. Özellikle doktorlar çalışma şartlarına ve kendi emekleriyle okuduklarına dikkat çekti.