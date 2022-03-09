Araştırma: Altı partinin oyu yüzde 44,8

Gezici Araştırma’nın anketine göre parlamenter sisteme geçiş için ortak metin açıklayan altı partinin oy oranı toplamı yüzde 44,8 oldu. AKP, MHP ve BBP ittifakıysa yüzde 40,2.

26-28 Şubat’ta 22 kentteki 75 ilçeden 2 bin 368 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçları yayımlandı.

Bu pazar seçim olsa katılımcıların yüzde 30,4’ü AKP’ye oy verirken, yüzde 28,2’sinin tercihi CHP oldu. İYİ Parti’nin oyu yüzde 11,3 çıkarken, HDP yüzde 10,1, MHP yüzde 9,2.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 52,6 çıkarken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 47,4’te kaldı.

Kılıçdaroğlu, ‘millet ittifakı’nın büyümesini sağlayan isim olarak görülürken, ‘lider’ denince akla ilk gelen kişi oldu. Ayrıca ittifak içindeki ‘en güvenilir kişi’ gösterildi.

Anketin diğer sonuçları şöyle: