Benzin ve motorine bir zam daha!

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldi.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre Ankara’da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir’de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara’da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir’de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.