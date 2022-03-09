Bugünkü benzin ve motorin zamları geri çekildi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren geçerli olacak benzin ve motorin zammının geri çekildiğini duyurdu.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam gelmişti.

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EPGİS’in Twitter hesabındaki açıklamada şunlar kaydedildi: “Zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.”

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali



10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT



olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir. — EPGİS (@trepgis) March 9, 2022

Zammın ardından İstanbul’da motorinin fiyatı 25 TL’nin, benzin fiyatı da 21 TL’nin üstüne çıkacaktı.

Brent petrolün fiyatı düşmüştü

Bugün Avrupa borsaları, emtia fiyatlarındaki artışın hız kesmesiyle günü yükselişle tamamlamıştı.

Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde, ABD’nin Rusya’dan enerji ithalatını hemen uygulamak üzere, Britanya’nın ise petrol ve petrol ürünleri ithalatını bu yılın sonuna kadar kademeli olarak sonlandırma kararının etkileri sindirilmişti.

Uluslararası vadeli brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,4 azalarak 119,80 dolara, vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı ise 5,7 azalarak 116,53 dolara gerilemişti.