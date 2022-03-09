Biden’dan dijital dolar ve kripto para birimlerinin risklerinin incelenmesi emri

ABD Başkanı Joe Biden, merkez bankası dijital para birimi ile diğer kripto para birimlerinin risklerinin incelenmesini öngören bir kararname imzaladı.

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Beyaz Saray’ın açıklamasında söz konusu kararnamenin ‘tüketicilerin korunması, finansal istikrar ile ulusal güvenliğin sağlanması ve iklim risklerinin ele alınması için ilk kapsamlı dijital varlık stratejisinin oluşturmasını hedeflediği’ aktarıldı.

Kripto para birimleri de dahil olmak üzere dijital varlıkların son yıllarda büyüme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, 5 yıl önce 14 milyar dolar seviyesinde olan piyasa değerinin geçen kasım itibarıyla 3 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Anketlerin, yetişkin ABD’lilerin yaklaşık yüzde 16’sının (yaklaşık 40 milyon kişinin) kripto para birimlerine yatırım ve ticaretini yaptığını veya kullandığını gösterdiği belirtildi.

Kararname altı temel öncelikte ulusal bir politika ortaya koyuyor

Açıklamada, söz konusu kararnamenin dijital varlıklar için altı temel öncelikte ulusal bir politika ortaya koyduğu belirtilerek, bu önceliklerin tüketici ve yatırımcının korunması, finansal istikrar, yasa dışı finansman, ABD’nin küresel finansal sistemdeki liderliği ve ekonomik rekabet gücü, finansal katılım ve sorumlu inovasyon olduğu bildirildi.

Söz konusu kararnamenin, aazine ve ticaret bakanlıkları ile diğer kilit kurumların paranın geleceği ve kripto para birimlerinin oynayacağı rol hakkında raporlar hazırlamasını gerektirdiği aktarılan açıklamada, kararnamenin ABD’nin merkez bankası dijital para birimi için gereken teknolojik altyapıyı değerlendirmeye çağırdığı kaydedildi.

Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplanacak

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın konuya ilişkin ortak açıklamasında ise kararnamenin ABD’nin küresel rekabet gücünü geliştirecek şekilde, yurt içinde ve dışında dijital varlık ekosisteminin inovasyonu ile yönetiminde lider bir rol oynamaya devam etmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da konuya ilişkin açıklamasında, kararnamenin dijital varlık politikasında koordineli ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti.

AA’nın aktardığına göre hazine bakanlığının para ve ödeme sistemlerinin geleceği hakkında bir rapor hazırlamak için kurumlarla iş birliği kuracağını aktaran Yellen, dijital varlıkların potansiyel finansal istikrar risklerini ve uygun önlemlerin alınıp alınmadığını değerlendirmek için Finansal İstikrar Gözetim Konseyinin de toplanacağını bildirdi.

Bitcoin yükseldi

Biden’ın dijital varlıklara ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9’un üzerinde değer kazanarak 42 bin dolar seviyelerine yükseldi.

Öne çıkan bir diğer kripto para birimlerinden Ethereum’un fiyatı da son 24 saatte yüzde 7’ye yakın artarak 2 bin 746 dolara çıktı.