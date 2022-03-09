Zamlar Ankara’yı vurdu: Özel halk otobüsleri kontak kapatıyor

Son altı ayda benzine yüzde 162, motorine ise yüzde 212 zam gelmesi Ankara’da özel halk otobüslerinin kontak kapatmasına neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, çözüm arayışında olduklarını duyurdu.

Fotoğraf: ego.gov.tr

Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, Twitter üzerinden özel halk otobüslerinin akaryakıt zamlarından dolayı ‘zorunlu olarak çalışamayacaklarını’ duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Saygıdeğer Ankara halkı; 41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak ‘çalışamayacaklarını’ beyan etmişlerdir özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz.”

Saygıdeğer Ankara Halkı;

41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak "çalışamayacaklarını" beyan etmişlerdir

Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz

Motorine 2.25 pic.twitter.com/wQSXu0PhDJ — Ank.ÖHO Esnaf Odası (@AnkaraOho) March 9, 2022

Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, çözüm için çalıştıklarını duyurdu.

Yavaş, özel halk otobüsü ve dolmuşçuların ulaşım bedelinin 8 lira olmasını ve indirimli yolcuların maliyetlerinin de belediye tarafından karşılanmasını istediklerini söyledi.

Belediye imkânlarının talepleri karşılayacak durumda olmadığını belirten Yavaş, 10 Mart Perşembe günü itibarıyla özel halk otobüsü ve dolmuşçuların çalışmayacağını kaydetti.

Yurttaşların durumdan olumsuz etkilenmemesi için belediyenin imkanlarının seferber edileceğini söyleyen Yavaş, çözüm üretilene kadar Ankara halkını özel araçları tercih etmeye çağırdı.

Özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafımız artan maliyetler karşısında hizmete devam edemeyeceklerini bildirdi.



Mağduriyet yaşamamanız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.



En kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. pic.twitter.com/eS2qsgQCdy — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 9, 2022

Altı ay önce benzin 7,76, motorin ise 7,30’dan satılırken, bugün motorinin ortalama fiyatı 22,92 iken, benzinin ortalama litre fiyatı ise 20.45 seviyesinde