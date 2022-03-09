Bakan yardımcısı: Türkiye’nin Rus petrolü almayı kesme planı yok

Enerji Bakanı Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası gelen yaptırımlar kapsamında dün son olarak ABD ve Britanya, Rus petrolü ithalatını yasakladıklarını duyurmuştu.

Reuters’a konuşan Bayraktar, Türkiye’nin doğalgaz talebinin yüzde 45’ini, petrolün yüzde 17’sini ve benzinin yüzde 40’nı Rusya’dan karşıladığını dile getirdi.

Türkiye’nin Rus petrolünden vazgeçme gibi bir niyeti olmadığını ifade eden Bayraktar, küresel talebi karşılamaya yardımcı bir adımla İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını umduğunu belirtti.

Türkiye, ABD’nin 2018’de İran’a karşı yaptırımları yeniden devreye almadan önce ülkeden günde 200 bin varil ham petrol ithal ediyordu. Bayraktar, “Bir anda sıfıra indik. Bu sefer de Rusya’yla tedarik sorunu yaşayamayız” dedi.

Bayraktar, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı petrolü kolay kolay başka bir yerden tedarik edemeyeceğini söyleyerek, “Rusya eskiden beri güvenilir bir tedarikçi… Dünyanın daha çok petrole ihtiyacı var. ABD’den, Venezuela’dan, İran’dan, Suudi Arabistan’dan nereden olursa olsun bir yerden petrol gelmeli” dedi.