Sancar’a göre ‘çıkış yolu’: Demokrasi ittifakı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda muhalefete yüklenerek “HDP söz konusu olunca hukuk varmış gibi davranıyorlar” dedi.

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Meclis’teki grup toplantısında konuşan Sancar, ekonomideki tabloyu ve temel gıda maddelerine erişimde yaşanan sorunları değerlendirdi, bunu ‘iktidarın rant politikaları’na bağladı.

HDP’li siyasetçi, Türkiye’deki sorunların çözümü için çalışmalarını hızlandıracaklarını belirterek, görüşmelerini yürüttükleri ‘demokrasi ittifakı’ çalışmalarına işaret etti.

Çalışmalarında sonuç almaya doğru ilerlediklerini söyleyen Sancar, “Kurtuluş buradadır, çıkış yolu budur” dedi.

İktidarın ekonomideki sorunları Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa bağlayıp kendisini aklamaya çalıştığını söyleyen Sancar, yılbaşı zamları ve tanzim satışlarını hatırlatıp “O gece Ukrayna savaşı mı vardı” diye sordu.

‘Kimse bir yere gitmiyor’

HDP lideri şunları kaydetti: “İktidarın HDP ve kadın düşmanlığını zaten biliyoruz. İktidarın hukuksuzluklarından söz eden siyasi muhalefetin de mesele HDP olunca hukuk varmış gibi davranması, hukuksuzlukta iktidarla bu konuda ortaklaşması asla kabul edilemez.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeden ayrılan hekimlere yönelik, “Gidiyorlarsa gitsinler” çıkışına tepki gösteren Sancar, “Kimse bir yere gitmiyor, biz birlikte yürüyeceğiz onlar gidecek!” ifadelerini kullandı.

Ekonomi önerileri

Sancar, partisinin ekonomide yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini açıkladı:

Tarımsal üretimi artıracak politikaların devreye sokulması gerekiyor.

Tohum, gübre, mazot, elektrik ve sulama giderlerinin ihtiyaç sınırlarına kadar kamu tarafından karşılanması lazım. Düzenleme derhal Meclis’e getirilmeli.

Çiftçiye verilen destek, güncel kur göz önüne alınarak hemen iki katına çıkarılmalı.

Çiftçilerin 100 bin TL’ye kadar olan borçları hemen silinmeli, kalan borçla yapılandırılmalı.-

Tüm kalemlerde ÖTV hemen kaldırılmalı, yapılan zamlar geri alınmalı.

Vergide adaletin sağlanması için kurumlar vergisi artırılmalı.

Geriye dönük vergi affı ve istisnaları gözden geçirilmeli. Bu yolla elde edilen haksız kazançların hepsi geri alınmalı.

Elektrik, su, doğal gaz, internet gibi temel ihtiyaçlar tek hane için ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz hale getirilmeli. Derhal elektrik dağıtım hizmetleri kamulaştırılmalı.

Yandaşlara peşkeş çekilen kamu ihaleleri derhal iptal edilmeli.

Köprü ve otoyollar için yandaş şirketlere yapılan ödemeler hemen durdurulmalı, buralar acilen kamulaştırılarak ücretsiz hale getirilmeli.

Gerçek ve tüzel kişilerin bankalara olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi ve diğer tüm kredi borçları faizleri silinerek 2023’ün sonuna kadar ertelenmeli.

Kamu bütçesinden işsizlere ve asgari ücretin altında geliri olanlara herhangi bir şart aranmaksızın güncel açlık sınırını tamamlayacak şekilde gelir sağlanmalı.

Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir düzeyde acil olarak yeniden belirlenmeli.

Savaş ve çatışma politikalarına bir an önce son verilmeli.

‘HDP yolundan ayrılmayacak’

Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar’ın açıklamalarından önce çıkan başlıklar:

* İktidarın HDP ve kadın düşmanlığını zaten biliyoruz. İktidarın hukuksuzluklarından söz eden siyasi muhalefetin de mesele HDP olunca hukuk varmış gibi davranması, hukuksuzlukta iktidarla bu konuda ortaklaşması asla kabul edilemez.

* Ne yaparlarsa yapsınlar, HDP yolundan ayrılmayacak, hedefinden şaşmayacak. Demokratik siyaset bizim hayat alanımızdır, var oluş zeminimizdir. Bütün zulme, baskıya, her türlü yıldırma girişimine karşı kadın mücadelesinin bize tuttuğu ışıkla yolumuza devam edeceğiz.

* Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Bu sistemin zamlarla nasıl bir talan rejimine dönüştürüldüğünü ayrıntılarıyla ortaya koyduk. Açlık ve yoksulluk ülkenin neredeyse yüzde 99’unu sarmış durumda. Halk yoksullaşıyor, açlığa mahkûm ediliyor.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdiği günden beri ayçiçek yağına yapılan zam %200’ü bulmuştur. Şu an yaşanan, uçsuz bucaksız ayçiçeği ve buğday tarlalarını çöle ve inşaat alanına çeviren iktidarın rant ve talan politikalarıdır. Tarım acilen desteklenmelidir.

‘İttifakta sonuca ilerliyoruz’

* Demokrasi ittifakını her alanda inşa etmeye, sonuç almaya doğru ilerliyoruz. Ülke felakete gitmektedir. Bütün toplum kesimleri bu gerçekliğin farkına her geçen gün daha fazla varmaktadır.

* Kurtuluş buradadır, çıkış yolu budur. Biraz önce AKP Genel Başkanı’nı dinlediniz. Yine bütün sorunların kaynağı başka faktörlere, özellikle dış gelişmelere bağladı. İyi bir şeyler olduğunda kendileri bunun sahibi ama her kötü felaket onların dışında kaynaklanıyor. Bu yalanları artık kimse yemiyor, yutmuyor.

* Bakın kendilerini şimdi ‘Ukrayna savaşı çıktı, dünya çapında kriz var, enflasyon dünyanın bir gerçekliği’ diye kendilerini aklamaya çalışıyor.

* 31 Aralık gecesi tarihin en büyük zamları yapıldı. O zaman Ukrayna savaşı var mıydı? Zeytinliklere sahip çıkacağız. Petrol fiyatlarının dünyadaki artışıyla Türkiye’deki artış arasında 5 kat fark var; bu fark talancılara gidiyor. Faturayı çiftçi, halkımız, yoksullar ödüyor. Yüzde 1’in refahı artıyor, serveti büyüyor, yüzde 99 açlığa mahkûm ediliyor. Sefaleti bitireceğiz.

‘Çoklu kriz var’

* Karşımızda çoklu bir kriz var. Bu ülkede Kürt sorunu diye bir gerçeklik var. Kürt sorunundaki çözümsüzlük aynı zamanda savaş politikaları demektir. Bu ülkeye barışı getirmek gibi büyük bir görevimiz olduğunu söylüyoruz. Bunun da ön şartı şüphesiz savaşlara hep birlikte karşı çıkmaktır.

* Sadece iktidarı değil, bu iktidarın dayandığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni değil, bu ülkeyi 100 yıldır savaşa, ayrıştırmaya, yoksulluğa mahkûm eden rejim unsurlarını da değiştirmek istiyoruz. Yeni başlangıç derken biz bunu kast ediyoruz. Yeni bir inşa derken bunu kast ediyoruz. Biz de yeni başlangıcın zeminini demokrasi ittifakıyla oluşturmaya çalışıyoruz. Öyle bir güçlü bir temel atmak istiyoruz ki yeni bir yolun açılmasını sağlayacağız.

* HDP ve birlikte hareket ettiği demokrasi güçlerinin bundan sonra ve geleceği dair vaadi budur. Gerçek demokrasi, güçlü demokrasi, barış, herkese eşitlik, eşit yurttaşlık ve her alanda özgürlük… İşte bunun için yürüyoruz.