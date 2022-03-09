MİT TIR’larının durdurulması: Dosyası ayrılan yedi sanıktan üçüne hapis cezası

Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’larının durdurulmasına ilişkin ana davadan dosyası ayrılan yedi sanığın Yargıtay’da yargılandığı davada karar açıklandı. Üç sanığa 15 yıl 10’ar ay hapis cezası verildi, dört sanık beraat etti.

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İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada, bazı sanıklarla avukatları hazır bulundu.

54 sanığın yargılandığı ana davadan dosyaları ayrılan yedi sanığın yargılandığı davada, mahkeme başkanı Ahmet Ömeroğlu sanıklar hakkındaki hükmü açıkladı.

Eski başçavuşlar Ömer Muharrem Güneş, Galip Arslan ve Adana İl Jandarma İstihbarat ve Asayiş Müdürlüğü’nde görevli eski astsubay Sezai Akyüz, ‘FETÖ üyeliği’ suçundan yedi yıl altışar ay, ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçundan üç yıl dörder ay, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundansa beşer yıl hapse mahkum edildi.

Diğer sanıklar Hayati Özcan, Celalettin Bardakçı, Mesut Çelik ve İsmail Önder Ata beraat etti.

Dava süreci

Hatay’ın Kırıkhan ve Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ocak 2014’te MİT’e ait araçlarının durdurularak aranması nedeniyle Adana başsavcılığı tarafından ‘devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karışan 54 kişi hakkında kamu davası açılmıştı.

Aralarında üst düzey bürokratların bulunması nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen dava, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nde 28 Haziran 2019’da karara bağlanmıştı.

Daire, aralarında eski Adana başsavcısı Süleyman Bağrıyanık’la eski Adana jandarma bölge komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun da bulunduğu bazı sanıklara 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası vermiş, sanıklardan bazılarının beraatine hükmetmiş, yedi sanık hakkındaki kamu davasını ise ayırmıştı.