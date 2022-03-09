Babacan’dan Erdoğan’a: 28 Şubatçıları sağında solunda taşıyan sensin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin afiş çalışmalarını hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Kendisinin siyasetle tek ilgisi seçim günleri” sözleriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘28 Şubat ittifakı’ sözlerine karşılık olarak ülkenin ittifakla yönetildiğini söyledi.

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Partisinin genel merkezinde haftalık değerlendirme toplantısı düzenleyen Babacan, Bahçeli’nin partisine yönelik değerlendirmelerine yanıt verirken onu ortağı olduğu iktidarları krize sokmakla suçladı.

Bahçeli’nin partisinin, “Bu pazar seçim olsa #DevaHazır” yazılı afişlerini gündem yapmasını değerlendiren Babacan, “Belli ki anlamamış. Kendisinin siyasetle tek ilgisi seçim günleri. Devlet Bahçeli, her ortağı olduğu iktidarı krize sokuyor, 25 yılda tek bir hayırlı iş yaptığı yok. Nasıl bir Türkiye görmek istiyorsunuz bir anlatın. Ama hamaset, küfür, hakaret, aşağılama, boş laf kullanmadan” dedi.

‘Ülkeyi batırma projesi’

Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında söylediği “Kur korumalı mevduat hesaplarında 550 milyar liraya ulaştık” sözlerini de eleştiren muhalefet partisi lideri, kur korumalı mevduat sistemini ‘ülkeyi batırma projesi’ olarak nitelendirdi. Kur artışı nedeniyle hesap sahiplerine ödenecek miktarın 33 milyar lira olduğunu söyleyerek, bunun karşılığında çiftçilere verilecek desteğin 29 milyar lirada kaldığına dikkat çekti.

Babacan, Erdoğan’ı ekonomi üzerinden hedef almayı sürdürdü: “Mevduat sahibinin kur korumasına ihtiyacı var da çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesine ihtiyacı yok mu? Niye mevduat sahibini koruyorsunuz da çiftçimizi korumuyorsunuz? O mevduat sahipleri seslerini Beştepe’ye duyuruyor ama esnafımız, çiftçimiz, minibüs şoförümüz duyuramıyor.

‘Ekonomimiz yüzde 11 büyüdü’ diyor ama gruptan alkış yok. Milletvekilleri bakıyor büyüdük de bizim haberimiz mi yok diye. Kendi açıkladıklarına kendileri inanmıyorlar. Refahı artan kaç kişi var ülkede?”

Babacan, altı siyasi partinin 28 Şubat günü açıkladığı ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ mutabakatına dair Erdoğan’ın ‘koalisyon güzellemesi’ ve ’28 Şubat ittifakı’ benzetmesine şu sözlerle tepki gösterdi: “‘28 Şubat ittifakı’ diye bir şey uydurdu. Sağına Bahçeli’yi soluna Perinçek’i alan sensin. 28 Şubatçıyı sağında solunda taşıyan sensin. 28 Şubat’ın karanlığından gelen isimleri yanında barındıran sensin. İttifakın rotasını biz çiziyoruz diyenler yanındakiler. Koalisyona laf eden kendisi ittifakla ülkeyi yöneten kendisi…”