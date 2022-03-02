Babacan’a göre Erdoğan bir öyle bir böyle

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa’yı ‘hassasiyet göstermeye’ çağıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi: “‘Ukrayna’da gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye’ye gösterin’ dedi Erdoğan. Ama kalkıp Avrupa Konseyi’nde çekimser oy kullandı. Bu büyük tutarsızlıktır. Ne yaptığını bilmezliktir.”

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Avrupa Konseyi, işgalin ikinci gününde oy çokluğuyla Rusya’nın temsil hakkını askıya almıştı. Türkiye, oylamada ‘çekimser’ oy kullanmıştı.

Erdoğan dün Avrupa Birliği’ne (AB) seslenerek “Ukrayna’yla ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin” demişti.

‘İktidar dinlemeyi bilmiyor’

Babacan, haftalık basın toplantısında altı siyasi partinin 28 Şubat’taki açıklamasını değerlendirirken Türkiye’nin ‘otoriter ittifak’la yönetildiğini savunarak parlamenter sistemle ‘her bireyin güçlü kılınacağını’ söyledi.

İktidar kanadının açıklamaları için “Boşverin” diyen Babacan, iktidarı ‘masaya oturarak dinlemeyi bilmemek’le suçladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini de değerlendiren DEVA Partisi lideri, saldırıların ‘temelsiz olduğunu’ vurgulayarak amacın ‘bağımsız bir ülkeye kukla bir rejim getirmek’ olduğunu belirtti.

‘Merkez yine arkadan döviz satıyor’

Mevcut tabloda Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ülkelerinin güvenlik stratejisinin tümüyle güncellenmesi gerektiğini savunan Babacan, özetle şunları söyledi:

Türkiye, hem Avrupa hem NATO üyesidir. Siz Avrupa’yı NATO’yu suçlayana kadar siz ne yapıyorsunuz onu söyleyin. Bu savaşın ekonomik sonucu da yıkıcı olacaktır. Temel ham maddedeki artış küresel piyasayı da etkileyecektir. Avrupa birliği noktasında bir an önce kararlı duruş sergilenmelidir.

Dış politikada bugüne kadar hatalarıyla ciddi bir eksen sorununa yol açan Erdoğan-Bahçeli-Perinçek troykasının dış politikadaki yalpalama devri artık sona ermelidir.

Bu savaşın ekonomimize en az 20-25 milyar dolarlık bir zarara yol açacağını öngörüyoruz. Ülkemizdeki otoriter ortaklığın, dış gelişmeler karşısında ekonomimizi kırılgan hale getirmesinin sonuçlarını yaşıyoruz.

Barış zamanında gelişmeleri takip eden, riskleri analiz eden ve kriz anında krizi yönetebilen bir izleme ve değerlendirme merkezi kuracağız.