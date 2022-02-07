Akşam Postası / 7 Şubat 2022

Prof. Naci Görür: Marmara’nın güneyinde ciddi stres birikiyor
Jeoloji profesörü Naci Görür, Marmara Bölgesi’nin güneyinde ciddi stres biriktiğini duyurdu.
Bu gidişle orta gelirli hep evde yiyip içecek
Enerji zamları, enflasyon ve artan döviz kurlarıyla birlikte derinleşen ekonomik krizde metrekaresi küçük restoran ve kafeler açılış ücreti almaya başladı. Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yakın zamanda ‘orta gelire uygun restoran kalmayacağını’ kaydetti.
Rusya-Ukrayna krizi ekmek fiyatını vurabilir
Memur-Sen’e göre açlık sınırı 3 bin 809 TL
Kafede ‘ısınma ücreti’: Elektrikli sobalara açılış ve saat fiyatı yazıldı
Sendikaya göre Yemeksepeti boykotu, siparişleri yüzde 70 düşürdü
Maaş zammı için greve çıkan kuryelere destek için Yemeksepeti’ni boykot çağrısının ‘karşılık bulduğu, şirketin siparişlerinin yüzde 70 oranında düştüğü’ öne sürüldü.
Veri ihlali, Yemeksepeti’ne 1,9 milyon lira ceza getirdi
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Kırklareli zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 889,58, Ankara’da 1003,30, İzmir’de 961,57 oldu.
YÖK, ‘Bulu’nun intihal dosyası’nda topu Medeniyet Üniversitesi’ne attı
Boğaziçi Üniversitesi’nin eski ‘kayyım rektörü’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun intihal yaptığına ilişkin şikayete Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) cevap geldi.
‘Boğaziçi direnişi’ 400’üncü gününde
Büyük kısmının telafisi artık imkansız: Kıyıların yüzde 85’ini bozduk
Yeryüzü kıyılarının yüzde 84,5’inin insanoğlu tarafından bozulduğu ortaya konuldu. Kıyıların yarısına yakınında geri dönüş imkanı da yok.
Hekimler ve sağlık çalışanlarından tek günlük grev
Hekimler ve sağlık çalışanları yarın tüm illerde greve gidiyor. Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 hastaları ve Covid-19 şüphesiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek.
Muhalefet ‘finale’ yaklaştı: Altı lider bir araya geliyor
Muhalefet partilerinin aylardır devam eden anayasa görüşmelerinde son aşamaya geliniyor. Altı siyasi partinin genel başkan yardımcılarının Meclis’te aylardır sürdürdüğü görüşmelerde ortaya bir metin çıkarken, sıradaki aşama parti liderlerinin bir araya gelerek son kararları vermesi olacak. Genel başkan yardımcılarının nuluşma için belirlediği tarih 12 Şubat.
Türk bayraklı gemiden 528 kilo kokain çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gine açıklarında bir teknede 528 kilogram kokain bulunduğunu bildirdi.
Derya Büyükuncu için yakalama kararı
Eski milli yüzücüsü Derya Büyükuncu için, Covid-19 testi poitif çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili paylaşımı gerekçe gösterilerek yakalama kararı çıkarıldı.
Sanayide doğalgaz kısıntısı bitiyor
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğalgaz kısıntısının yarın sabah 8 itibariyle sona ereceğini duyurdu.
‘Bataklık davası’nda talep: Eski emniyet müdürü tanık olarak dinlensin
‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu’ olarak duyurulan ‘Bataklık operasyonu’na ilişkin davada, eski İstanbul emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’ın tanık olarak dinlenmesi talep edildi.
İkinci el otoda bakıcı çok, alıcı yok: Yüzde 70 çıkan fiyat ancak yüzde 25 düştü
Türkiye otomotiv sektöründe ikinci el satışları 2021 yılında daralırken sektörün ilk çeyrekten de pek umudu yok.
Oscar ödüllü ‘Parazit’in yönetmeni favori filmlerini açıkladı
Türkiye otomotiv sektöründe ikinci el satışları 2021 yılında daralırken sektörün ilk çeyrekten de pek umudu yok.
Elektrik krizi üzerine: Isparta’ya vekil vali
Isparta’daki elektrik kesintisiyle başlayan kriz üzerine vali Ömer Seymenoğlu, ‘Covid-19’a yakalandığı için’ yerine merkez valisi Osman Kaymak vekaleten görevlendirildi.
65+ Yaşlı Hakları Derneği’nden çağrı: Isparta hepimiz için uyarı olmalı
Amatör kozmetik uygulamalarına karşı uyarı: Evde ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği’nden Prof. Dr. Pelin Kartal son dönemde, uzmanlar tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaların amatörce evlerde yapılmasının sağlığı tehdit ettiğine dikkat çekti.
2021’de 300 milyon dolar yatırım: Türk oyun sektörü dünyada neden öne çıktı?
Dünyada oyun pazarı her yıl daha büyürken Türk oyun firmalarına ilgi de giderek artıyor. Uzmanlara göre yerli firmaların ilgi çekmesinde üretkenlik ve işgücündeki nitelik gibi kavramlar ön planda.
Hazal Kaya’lı ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın fragmanı yayınlandı
Netflix’te 3 Mart’ta yayınlanacak ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı‘ dizisinin fragmanı yayınlandı.