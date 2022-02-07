Akşam Postası / 7 Şubat 2022

Prof. Naci Görür: Marmara’nın güneyinde ciddi stres birikiyor

Jeoloji profesörü Naci Görür, Marmara Bölgesi’nin güneyinde ciddi stres biriktiğini duyurdu.

Bu gidişle orta gelirli hep evde yiyip içecek

Enerji zamları, enflasyon ve artan döviz kurlarıyla birlikte derinleşen ekonomik krizde metrekaresi küçük restoran ve kafeler açılış ücreti almaya başladı. Tüm Restoranlar Ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yakın zamanda ‘orta gelire uygun restoran kalmayacağını’ kaydetti.

Sendikaya göre Yemeksepeti boykotu, siparişleri yüzde 70 düşürdü

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Maaş zammı için greve çıkan kuryelere destek için Yemeksepeti’ni boykot çağrısının ‘karşılık bulduğu, şirketin siparişlerinin yüzde 70 oranında düştüğü’ öne sürüldü.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Kırklareli zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 889,58, Ankara’da 1003,30, İzmir’de 961,57 oldu.

YÖK, ‘Bulu’nun intihal dosyası’nda topu Medeniyet Üniversitesi’ne attı

Boğaziçi Üniversitesi’nin eski ‘kayyım rektörü’ Prof. Dr. Melih Bulu’nun intihal yaptığına ilişkin şikayete Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) cevap geldi.

Büyük kısmının telafisi artık imkansız: Kıyıların yüzde 85’ini bozduk

Yeryüzü kıyılarının yüzde 84,5’inin insanoğlu tarafından bozulduğu ortaya konuldu. Kıyıların yarısına yakınında geri dönüş imkanı da yok.

Hekimler ve sağlık çalışanlarından tek günlük grev

Hekimler ve sağlık çalışanları yarın tüm illerde greve gidiyor. Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 hastaları ve Covid-19 şüphesiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek.

Muhalefet ‘finale’ yaklaştı: Altı lider bir araya geliyor

Muhalefet partilerinin aylardır devam eden anayasa görüşmelerinde son aşamaya geliniyor. Altı siyasi partinin genel başkan yardımcılarının Meclis’te aylardır sürdürdüğü görüşmelerde ortaya bir metin çıkarken, sıradaki aşama parti liderlerinin bir araya gelerek son kararları vermesi olacak. Genel başkan yardımcılarının nuluşma için belirlediği tarih 12 Şubat.

Türk bayraklı gemiden 528 kilo kokain çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gine açıklarında bir teknede 528 kilogram kokain bulunduğunu bildirdi.

Derya Büyükuncu için yakalama kararı

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Eski milli yüzücüsü Derya Büyükuncu için, Covid-19 testi poitif çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili paylaşımı gerekçe gösterilerek yakalama kararı çıkarıldı.

Sanayide doğalgaz kısıntısı bitiyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğalgaz kısıntısının yarın sabah 8 itibariyle sona ereceğini duyurdu.

‘Bataklık davası’nda talep: Eski emniyet müdürü tanık olarak dinlensin

‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu’ olarak duyurulan ‘Bataklık operasyonu’na ilişkin davada, eski İstanbul emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’ın tanık olarak dinlenmesi talep edildi.

İkinci el otoda bakıcı çok, alıcı yok: Yüzde 70 çıkan fiyat ancak yüzde 25 düştü

Türkiye otomotiv sektöründe ikinci el satışları 2021 yılında daralırken sektörün ilk çeyrekten de pek umudu yok.

Oscar ödüllü ‘Parazit’in yönetmeni favori filmlerini açıkladı

Türkiye otomotiv sektöründe ikinci el satışları 2021 yılında daralırken sektörün ilk çeyrekten de pek umudu yok.

Elektrik krizi üzerine: Isparta’ya vekil vali

Isparta’daki elektrik kesintisiyle başlayan kriz üzerine vali Ömer Seymenoğlu, ‘Covid-19’a yakalandığı için’ yerine merkez valisi Osman Kaymak vekaleten görevlendirildi.

Amatör kozmetik uygulamalarına karşı uyarı: Evde ekmek yapmaya benzemez

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Türk Dermatoloji Derneği’nden Prof. Dr. Pelin Kartal son dönemde, uzmanlar tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaların amatörce evlerde yapılmasının sağlığı tehdit ettiğine dikkat çekti.

2021’de 300 milyon dolar yatırım: Türk oyun sektörü dünyada neden öne çıktı?

Dünyada oyun pazarı her yıl daha büyürken Türk oyun firmalarına ilgi de giderek artıyor. Uzmanlara göre yerli firmaların ilgi çekmesinde üretkenlik ve işgücündeki nitelik gibi kavramlar ön planda.

Hazal Kaya’lı ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’nın fragmanı yayınlandı

Netflix’te 3 Mart’ta yayınlanacak ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı‘ dizisinin fragmanı yayınlandı.