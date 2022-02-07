Rusya-Ukrayna krizi ekmek fiyatını vurabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya ve Ukrayna krizinin ekmek fiyatlarını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Rusya’nın doğu komşusu Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker göndermesinin ardından dünyada gerilim tırmanmış durumda. Moskova, bu ülkeyi ‘işgal’ edeceğine dair iddiaları reddederken, savaş istemediğini de vurguluyor.

Yazılı açıklama yayınlayan Bayraktar, 2021’de ithalatın yüzde 86,6’sının bu iki ülkeden yapıldığını anımsatarak, “Rusya ve Ukrayna arasındaki buhrandan dolayı ithalatta sorun çıkması, başta ekmek olmak üzere gıda fiyatlarını olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Birlik başkanı ürün bulunamamasının önemli ölçüde buğdayın işlenmiş ürünlerinin ihracatının kısıtlanmasına ve fabrikalarının çalışmamasına sebep olacağını belirterek Türkiye’nin ihtiyacı kadar buğday ve arpayı rahatlıkla yurt içinde üretilebileceği kaydetti.

Bayraktar, gübrede bir yılda görülen zamları dile getirirken, ilkbaharda yazlık ekim yapacakların yüksek fiyatlardan olumsuz etkileneceğini, fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerektiğini aktardı.