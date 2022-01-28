Lavrov: Rusya, Ukrayna’yla savaş istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülkesinin Ukrayna’yla savaşmak istemediğini belirtti ve ABD’den gelen güvenlik teklifi hakkında olumlu konuştu.

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Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker göndermesinin ardından dünyada gerilim tırmanmış durumda.

Moskova, Ukrayna’yı işgal etme planı olduğunu kabul etmezken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın hamlesi sonrası Avrupa’ya daha fazla gemi ve savaş uçağı gönderildiğini ve askeri güçleri hazırda tuttuklarını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı da yaklaşık 8 bin 500 ABD’li askerin yüksek düzeyde alarma geçirildiğini, işgal durumunda bölgeye konuşlanma emri beklediklerini bildirmişti.

Kremlin ise bu adımları endişeyle izlediklerini bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Ukrayna ile savaş ihtimaline karşı şunları söyledi: “Eğer bu Rusya’ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birkaç hafta içinde görüşmeyi planlayan Lavrov ayrıca ABD’nin güvenlikle alakalı teklifinin NATO’nunkinden daha iyi olduğunu ifade etti.

Lavrov, bu teklife verilecek karşılık konusunda son sözün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olduğunu söyledi.