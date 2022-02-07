‘Bataklık davası’nda talep: Eski emniyet müdürü tanık olarak dinlensin

CANAN COŞKUN

‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu’ olarak duyurulan ‘Bataklık operasyonu’na ilişkin davada, eski İstanbul emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’ın tanık olarak dinlenmesi talep edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘Bataklık operasyonu’nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran 2020’de duyurmuştu. Operasyon kapsamında 11 ilde 85’i ev, 25’i işyeri olmak üzere toplam 110 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapılmıştı. Uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmıştı. 70 milyon TL civarındaki mevduat ile 21 milyon TL değerinde döviz, TL, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar ve 21 adet lüks otomobile el konulmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri de Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya idi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayınladığı videolarda ‘Bataklık operasyonu’na da değinmişti. Bakan Soylu’nun oğlu Engin Soylu’nun Kaya’yı bu operasyondan kurtarmak için rüşvet istediği iddiasını ortaya atmıştı. Kaya, Temmuz 2020’de gözaltına alınarak tutuklanmış, çok kısa bir süre sonra da tahliye edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmaya yönelik iddianamesinde de Kaya hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Kaya’nın ifadesine göre, Nejat Daş ve onun kurduğu şirketlerin ortakları arasında yer alan Deniz Şahan ve silahlı çatışmada yaşamını yitiren ortağı Perry James Young lüks araçlardan satın almıştı. İddianameye göre Kaya’ya ödenen para aslında uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirdi.

Hazırlanan iddianame Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama başladı. Geçen günlerde davanın altıncı duruşması yapıldı. Bir sonraki duruşma 7 Nisan’da yapılacak.

‘Çalışkan’a yakın olduğu kumpas kuruldu’

10 ve 11 Ocak’ta iki oturum halinde yapılan duruşmadan sonra davanın tutuklu sanığı eski Sultanbeyli emniyet müdürü Necmettin Yüksek’in avukatı Coşkun Özgür Piroğlu mahkemeye bir dilekçe sunarak talepte bulundu.

Yüksek, avukatı aracılığıyla dönemin İstanbul emniyet müdürü Mustafa Çalışkan’a çok yakınında bulunduğunu ve onun en güvendiği emniyet mensuplarından biri olduğunu söyledi. Dilekçeye göre Yüksek, Çalışkan’a yakın olduğu için kendisine kumpas kuruldu ve tutuklandı. Yüksek’in avukatı da Çalışkan’a soru sormak istediklerini, bu sebeple duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Dört kişi yargılanıyor

Davada tutuklu dört emniyet mensubu bulunuyor. Yüksek ve polisler İbrahim Halil Akgül, Ahmet Korkmaz ve Abdullah Kaan Akbulut. İddianameye göre polis Yüksek, diğer polisleri yönlendirerek Daş’ın uyuşturucu trafiğinden elde ettiği parayı hudut kapılarından teslim alıyordu. Yüksek, ifadesinde Daş’la kendisini AKP Altındağ ilçe teşkilatı yöneticisi Sadık Karayel’in tanıştırdığını söylemişti.

Atama kararından sonra gelen operasyon

Yüksek’in tanık olarak dinlenmesini talep ettiği Çalışkan ile Soylu arasında bir çatışma yaşandığı, bunun sebebinin ise Soylu’nun oğlunun aracının durdurulması ve Hakan Çalışkan’ın Silivri emniyet müdürüyken intiharıyla ilgili olduğu öne sürülüyordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a yakın olduğu bilinen Çalışkan, İstanbul emniyet müdürüyken 16 Haziran 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan ‘atama’ kararıyla emniyet genel müdür yardımcılığına getirilmişti. Çalışkan’dan boşalan koltuğu Zafer Aktaş devralmış, iki hafta geçmeden ‘Bataklık operasyonu’nu gerçekleştirmişti.