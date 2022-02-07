Türk bayraklı gemiden 528 kilo kokain çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gine açıklarında bir teknede 528 kilogram kokain bulunduğunu bildirdi.

Fotoğraflar: EGM

EGM’nin yazılı açıklamasına göre uluslararası uyuşturucu madde ticaretine dair edinilen bilgi İspanya makamlarıyla paylaşıldı. İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri dün Türk bayraklı balıkçı teknesini durdurdu. Tekneden 528 kilogram kokain bulundu.

Teknedeki beş kişinin yanısıra, Türkiye’de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve arasında organizasyonun elebaşı bulunan beş kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 10 kişinin adli işlemleri sürüyor.