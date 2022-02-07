Büyük kısmının telafisi artık imkansız: Kıyıların yüzde 85’ini bozduk

Queensland Üniversitesi’nden uzmanlar, insanlar tarafından tahrip edilen ve hiç değmemiş kıyı bölgeleri üzerine çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, insan faktörünün dünya çapındaki kıyı bölgelerine olumsuz etkisi haritalandırıldı. Araştırmanın ayrıntıları Conservation Biology dergisinde yayınlandı.

Araştırma bugüne kadar yapılan diğer çalışmaların büyük ölçüde yalnızca ya karaya ya da okyanusa odaklanması bakımından önemli.

Araştırmaya göre 2013’ten bu yana dünya genelinde bozulmadan kalan kıyıların oranı sadece yüzde 15,5. Kıyıların yüzde 47,9’unda ise bozulmalar o kadar yüksek ki artık orijinal haline geri döndürülmesi imkansız.