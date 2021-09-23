Hava kirliliği her yıl 7 milyon can alıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliğinin tahmin edilenden daha yüksek düzeyde olduğunu belirterek her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

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DSÖ, iklim değişikliğine de neden olan hava kirliliği ölçütlerinde değişime giderek -2005 yılında belirlediği- azot dioksit gibi maddelerin güvenli limit seviyesini düşürdü.

Ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir

DSÖ’nün yeni kılavuz değerleri kapsamında, insan sağlığına en çok zarar veren hava kirleticilerinden kanserojen ince partikül madde PM2.5 için sınır değeri yıllık 10 μg/m3’ten (metreküpte mikrogram) 5 μg/m3’e, günlük 25 μg/m3’ten 15 μg/m3’e indirildi.

Kalp damar ve akciğer rahatsızlıklarına yol açan PM10 için ise yıllık sınır değeri 20 μg/m3’ten 15 μg/m3’e, günlük değer de 50 μg/m3’ten 45 μg/m3’e, fosil yakıtlardan kaynaklanan azot dioksit (NO2) için ise değer yıllık 40 μg/m3’ten 10 μg/m3’e düşürüldü.

Söz konusu kirleticilerin havadaki miktarı bu değerleri aşması durumunda insan sağlığı için tehlike oluştururken, PM2.5 için önerilen seviyenin yakalanmasıyla dünyada bu nedenle yaşanan ölümlerin yüzde 80’inin önlenebileceği hesaplanıyor.

En çok zarar görenler fosil yakıt kullananlar

Hava kirliliğinden en fazla muzdarip olanlar ise ekonomileri fosil yakıta bağımlı olan düşük ve orta gelirli ülkeler. DSÖ, hava kirliliğinin insan sağlığı açısından yol açtığı zararları sigara ve sağlıksız beslenme ile eşdeğer görüyor.

Glasgow’da yapılacak olan İklim Konferansı (COP26) öncesi örgüt, 194 üye ülkeye, iklim değişikliğine karşı harekete geçmeleri ve karbon salınımını azaltmaları yönünde çağrı yapıyor.