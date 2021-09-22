Hava kirliliği Covid-19’a yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini artırıyor

Hava kirliliğinin Covid-19’a yakalanma ve hastalığı ağır belirtilerle geçirme riskini artırdığı tespit edildi.

Belçika Yüksek Sağlık Konseyi’nin yayınladığı rapora göre hava kirliliği parametreleri virüsün bulaşma oranıyla bağlantılı.

Bulgular, havadaki ince toz konsantrasyonundaki 1 mikrogramlık artışın bile hastanede yatan Covid-19 hastalarında solunum cihazına bağlı kalma süresini uzattığına ve ölüm oranlarını da yüzde 8-11 artırabildiğine işaret etti.

Bu yüzden raporda iklim hedeflerinin sadece küresel ısınma nedeniyle değil, mevcut sağlık kriziyle mücadele için de önemli hale geldiğinin altı çizildi.

Fotoğraf: Reuters

Raporda ayrıca çevreye ve sağlığa ilişkin verilerin gözlem ve uyarı sistemlerine yapısal biçimde entegre edilmesinin gelecek viral krizlerin önlenmesinde etkili olacağı kaydedildi.

Avrupa Çevre Ajansı, analiz ettiği 323 Avrupa Birliği kentinin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti. 2018’de 41 Avrupa ülkesinde yaklaşık 417 bin erken ölüme neden olan hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen seviyelere düşürülmesinin her yıl yaklaşık 51 bin erken ölümü önleyebileceği tahmin ediliyor.