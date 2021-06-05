Hava kirliliği Covid-19’dan daha fazla can aldı

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından hazırlanan ‘Hava Kirliliği Raporu‘na göre hava kirliliği kaynaklı ölümler, pandemi kaynaklı olanlardan daha fazla.

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ÇMO raporuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’na bağlı hava kirliliği istasyonlarının sayısı son yıllarda arttı ancak bu istasyonlar ya çalışmıyor ya da sağlıklı veri üretmiyor. Çeşitli kirlilik verilerinin ölçüldüğü bu istasyonlardan kağıt üzerinde şu anda Türkiye’de 357 adet bulunuyor.



Rapora göre, Türkiye’de hava kirliliği kaynaklı ölüm sayısı 2018’de 45 bin 398, 2019’da ise 31 bin 476. Mart-Aralık 2020 döneminde Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 881.



ÇMO Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, “Bu veriler bize, hava kirliliğinin Covid’den de tehlikeli bir seyri olduğunu gösteriyor. Ancak ülkemizin hava kirliliği problemi hiçbir zaman Covid-19 salgını kadar önemsenmemekte” dedi.



İstanbul’da Marmara denizinin müsilajla boğuştuğunu hatırlatan Kahraman şöyle devam etti: “Karşı karşıya geldiğimiz müsilaj da hava kirliliği de ekolojik yıkım da politikalar nedeniyledir. Şimdi Çevre Ajansı denen bir ajans kurulmak isteniyor. Bununla bugüne kadar çevre politikaları üzerindeki kamu denetimi tamamen ortadan kalkacak. O nedenle daha rantsal politikalarla karşı karşıya kalacağız. İktidarın yönelimi bize bunu gösteriyor.”







