Araştırma: Taşıtlara bağlı hava kirliliği her yıl 1,85 milyon çocukta astıma neden oluyor

Yeni yürütülen bir araştırma, motorlu taşıtlara bağlı hava kirliliğinin, dünyada yılda yaklaşık 1,85 milyon çocukta astıma neden olduğunu ortaya koydu.
Hakemli tıp dergisi Lancet’in ‘Planetary Health’ edisyonunda yayınlanan çalışmada, 2000-2019 yıllarında ABD’nin Los Angeles kentinden Hindistan’ın Mumbai kentine kadar 13 binden fazla şehirde taşıtların yol açtığı hava kirliliğiyle çocuklarda görülen astım arasındaki ilişki incelendi.
Araştırmacılar, kentlerdeki egzoz emisyonları, enerji santralleri ve endüstriyel bölgelerden kaynaklanan azot dioksitin konsantrasyonlarını analiz etti.
Çalışmada motorlu taşıtlara bağlı hava kirliliğinin, dünyada yılda yaklaşık 1,85 milyon çocukta astıma neden olduğu sonucuna varılırken, astım vakalarının üçte ikisinin kentlerde görüldüğü belirtildi.
Azot dioksitin neden olduğu astım vakaların oranının, ABD gibi ülkelerde uygulanan daha sıkı hava kirliliğine karşı düzenlemeler sayesinde son zamanlarda düştüğüne işaret edilen araştırmada, azot dioksit kaynaklı hava kirliliğinin Güney Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu’da arttığı değerlendirmesine yer verildi.
Çalışmada azot dioksit kirliliğiyle bağlantılı çocuk astım vakalarının Güney Asya ve Sahra Altı Afrika için önemli bir ‘halk sağlığı yükü’ oluşturduğu kaydedildi.