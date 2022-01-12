Okyanus sıcaklıkları 2021’de rekor seviyeye ulaştı

Bilim dergisindeki araştırma raporuna göre, 1958’den bu yana okyanusların ısısının sabit bir hızla arttığı, 1990’lardan sonra keskin bir şekilde ivme kazandığı, son altı yıldır ise her yıl rekor kırdığı vurgulandı.

Raporun baş yazarı ve Çin Bilimler Akademisi Atmosferik Fizik Enstitüsü profesörü Lijing Cheng, “Küresel ısınmanın aslında okyanus ısınması olduğunu ve ciddi sonuçları olduğunu vurgulamak istiyoruz. Okyanus ısınması, rekorları kırmaya devam ediyor” dedi.

Çalışmada yer alan ABD’nin Colorado Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi iklim bilimcisi Kevin Trenberth ise okyanuslardaki ısı artışının ‘insan kaynaklı iklim değişikliğinin birincil göstergesi’ olduğuna dikkati çekti.