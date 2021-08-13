Dünya ‘yanıyor’: Geride bıraktığımız temmuz kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) bugün yayınlanan verilerine göre 2021 yılının Temmuz ayı, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak aydı.

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Dünya gezegeninde kaydedilen en sıcak ayın istenmeyen bir rekor olduğunu belirten NOAA Yöneticisi Rick Spinrad, şunları söyledi: “Temmuz genelde en sıcak aydır, ancak Temmuz 2021, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olarak kendini aştı. Bu yeni rekor, iklim değişikliğinin dünya için belirlediği rahatsız edici ve yıkıcı yola katkıda bulunuyor.”

Bu yılki temmuz ayında Dünya çapında birleşik kara ve okyanus yüzeyi sıcaklığı, 20’nci yüzyıl ortalaması olan 15.8 santigrat derece’nin 0.93 santigrat derece üzerindeydi.

Geçen ayın verilerine göre 2021’in kayıtlara geçen en sıcak 10 yıl arasında yer alması çok muhtemel.

ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nin (NSIDC) verilerine göre Kuzey Buz Denizi’ndeki buz kütlesi son 43 yılın en düşük seviyesinde. Bunun yanında Antarktika’daki buz kütlesi ortalamanın üstünde olarak kaydedildi.