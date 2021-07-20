Cizre, 49.1 derece sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı

Şırnak’ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye’nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor.

Cizre ilçesi, bugün yapılan ölçümlerle rekorunu 0.1 derece yükselterek şu ana kadar Türkiye’de kaydedilen en yüksek sıcaklık değerine ulaştı.

MGM’nin verilerine göre Türkiye’de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekoru 49 derece ile 27 Ağustos 1961 tarihinde yine Cizre olarak kaydedilmişti. En düşük sıcaklık ise 9 Ocak 1990’da eksi 46.4 dereceyle Van’ın Çaldıran ilçesinde ölçüldü.

En yüksek yıllık ortalama sıcaklık 1962 yılında 21.3 dereceyle Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaydedilirken en düşük yıllık ortalama sıcaklık eksi 0.2 dereceyle Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 1960 yılında ölçüldü.