Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kanada’yı vuran sıcak hava dalgasında 1 milyarı aşkın deniz canlısı öldü

Kanada’da geçen hafta yüzlerce insanın hayatını kaybettiği sıcak hava dalgası sırasında 1 milyarı aşkın deniz canlısının öldüğü tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Deniz biyoloğu Christopher Harley/Facebook

Birçok yerde orman yangınlarına da sebep olan sıcak hava dalgası sonrası 700’ü aşkın insan hayatını kaybetmişti.


Sıcak hava dalgasının denizler üzerindeki etkisi üzerine araştırma yapmaya başlayan British Columbia Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Dr. Chris Harley, Vancouver açıklarında Salish Denizi sahili boyunca kıyıya vuran milyonlarca midye, deniz yıldızı ve salyangozu gördüğünde şoke olduğunu söyledi. Uzmanların hesaplarına göre rakam 1 milyarı aşarken, aynı durum ABD kıyılarında da yaşanmış olabilir.

Uzmanlara göre bu tarz bir yıkımın çevre üzerindeki etkisi çok büyük. Zira okyanus ile kıyı arasındaki besin zincirinin ortasında yer alan midyeler, önemli bir geçiş görevi görüyor. Harley, “Midyeler büyümek ve gelişmek için suda yüzen planktonları yakalayıp kullanıyor, sonra da bununla kıyıdaki diğer şeyleri besliyorlar. Böylece açık su habitatı kıyı şeridine bağlanmış oluyor” dedi.

Huffpost’un haberine göre uzman deniz biyoloğu, soğuk suya kaçma imkanları bulunmayan midyelerin denizdeki tahribatı simgesi olduğunu belirtti. 30’lu derecelerdeki sıcaklıklara kadar dayanabilen midyeler, Harley’in bir meslektaşına göre 50 derece sıcaklığı gördü. Araştırmaya katılanlar bu tahribatın ne zaman düzelebileceğine dair kuşkulu.

Kanada’da rekor sıcaklık yaşanmış ve termometreler 50 ve üstü dereceleri göstermişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili olarak “Son yıllarda bu tür aşırı yüksek iklim değişikliğini daha da sık görmeye başladık” demişti.

Kanada ‘yanıyor’: 719 kişi hayatını kaybetti

SON HABERLER

Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.