Kanada’yı vuran sıcak hava dalgasında 1 milyarı aşkın deniz canlısı öldü

Kanada’da geçen hafta yüzlerce insanın hayatını kaybettiği sıcak hava dalgası sırasında 1 milyarı aşkın deniz canlısının öldüğü tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Deniz biyoloğu Christopher Harley/Facebook

Birçok yerde orman yangınlarına da sebep olan sıcak hava dalgası sonrası 700’ü aşkın insan hayatını kaybetmişti.

Sıcak hava dalgasının denizler üzerindeki etkisi üzerine araştırma yapmaya başlayan British Columbia Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Dr. Chris Harley, Vancouver açıklarında Salish Denizi sahili boyunca kıyıya vuran milyonlarca midye, deniz yıldızı ve salyangozu gördüğünde şoke olduğunu söyledi. Uzmanların hesaplarına göre rakam 1 milyarı aşarken, aynı durum ABD kıyılarında da yaşanmış olabilir.

Uzmanlara göre bu tarz bir yıkımın çevre üzerindeki etkisi çok büyük. Zira okyanus ile kıyı arasındaki besin zincirinin ortasında yer alan midyeler, önemli bir geçiş görevi görüyor. Harley, “Midyeler büyümek ve gelişmek için suda yüzen planktonları yakalayıp kullanıyor, sonra da bununla kıyıdaki diğer şeyleri besliyorlar. Böylece açık su habitatı kıyı şeridine bağlanmış oluyor” dedi.

Huffpost’un haberine göre uzman deniz biyoloğu, soğuk suya kaçma imkanları bulunmayan midyelerin denizdeki tahribatı simgesi olduğunu belirtti. 30’lu derecelerdeki sıcaklıklara kadar dayanabilen midyeler, Harley’in bir meslektaşına göre 50 derece sıcaklığı gördü. Araştırmaya katılanlar bu tahribatın ne zaman düzelebileceğine dair kuşkulu.

Kanada’da rekor sıcaklık yaşanmış ve termometreler 50 ve üstü dereceleri göstermişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili olarak “Son yıllarda bu tür aşırı yüksek iklim değişikliğini daha da sık görmeye başladık” demişti.