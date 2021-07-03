Kanada ‘yanıyor’: 719 kişi hayatını kaybetti

Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 719’a çıktı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe açıklamasında eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurdu.

Eyalette rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında 7 gün boyunca kaydedilen ölümlerin, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarının yaklaşık üç katı olduğunu aktarıldı.

ABD’de de can aldı

Aşırı sıcaklar ABD’de de ölümlere neden oluyor. Washington DC ve Oregon kentlerinde etkili olan sıcak hava dalgası, 25 Haziran’dan bu yana toplam 79 kişinin ölümüne neden oldu.