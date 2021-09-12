Türkiye’de son 50 yılın en sıcak altıncı ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı Ağustos ayı sıcaklık analiz raporuna göre, son 50 yılın en sıcak altıncı ağustosu kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık, 47,5 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşandı. Büyük yangınların yaşandığı Ege ve Akdeniz’de 22 noktada yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık oluştu.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, 2021 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin analizlerin yer aldığı raporu paylaştı.

DHA’nın aktardığına göre 1981-2010 normalleriyle geçen yıla göre karşılaştırmaların yapıldığı bu yılın ağustos ayında, önceki aylarda olduğu gibi sıcaklıkların hem normaline hem de geçen seneye göre arttığı gözlendi.

1,5 puan artış

2021 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, ülkenin batı ve güney kıyıları ile kuzey doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar 24,5 derece olan ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 26 derece oldu.

Marmara’da 2 derece artış

Marmara’da ortalama sıcaklıklar, Bilecik ve Lüleburgaz haricindeki tüm bölgede mevsim normalleri üzerinde yaşandı. 23,9 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 25,9 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 13 dereceyle Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 40 derece Uzunköprü’de (Edirne) ölçüldü.

Ege’de 2,2 derece yükseldi

Ege’de ortalama sıcaklıklar Kütahya, Afyonkarahisar haricinde bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde oldu. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,8 dereceyken, bu sayı 2021 Ağustos ayında 28 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 9 dereceyle Kütahya Tavşanlı’da, en yüksek sıcaklık ise 45,5 dereceyle Muğla’nın Marmaris ilçesinde tespit edildi.

Akdeniz’de artış 1,9 derece

Akdeniz’de ortalama sıcaklıklar Beyşehir (Konya), Hatay, Göksun (Kahramanmaraş), Elmalı (Antalya), Mut (Mersin), Erdemli (Mersin) çevrelerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. 26,9 olan ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021’de 28,8 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 8,4 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık 46,1 dereceyle Köyceğiz’de (Muğla) ölçüldü.

İç Anadolu’da 1,1 derece

İç Anadolu’da ortalama sıcaklıklar Çankırı, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Polatlı (Ankara) çevrelerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 derece kayıtlara geçti, bu rakam bu sene 23,1 dereceye çıktı. En düşük 5,2 derece Kangal’da (Sivas), en yüksek 39,4 derece Kırıkkale ve Polatlı’da oldu.

Karadeniz’de 1,3 derece

Karadeniz’de ortalama sıcaklıklar Akçakoca (Düzce), Bartın, Zonguldak, İnebolu (Kastamonu), Sinop, Samsun, Artvin, Düzce, Çorum, Osmancık (Çorum) çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. 22,4 olan ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021’de 23,7 dereceye çıktı. En düşük 9,2 derece Kastamonu’da, en yüksek 41 derece Boyabat’ta (Sinop) ölçüldü.

Doğu Anadolu 1,1 derece yükseldi

Doğu Anadolu’da ortalama sıcaklıklar Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bingöl çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,8 derece olurken, bu sene 23,9 dereceye çıktı. En düşük 6,5 derece Sarıkamış’ta (Kars), en yüksek sıcaklık ise 40,8 derece Palu’da (Elazığ) yaşandı.

Güneydoğu’da 1,1 derecelik artış

Güneydoğu Anadolu’da ortalama sıcaklıklar Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Mardin, Şırnak çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,3 derece olurken, 2021’de 31,4 dereceye çıktı. En düşük 16,6 derece Birecik’te, en yüksek 47,5 derece Cizre’de tespit edildi.

Bu yılın sekiz aylık dönemine bakıldığında ise mart ayı haricindeki tüm aylarda sıcaklıklarda, hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla göre ciddi artışlar yaşandı. Ayların bu yılki ortalama sıcaklık değerleriyle uzun yıllar ortalamasına göre değişimleri şöyle: 5,4 derece olan ocak ayındaki artış 2,7 derece. 6,2 derece olan şubat ayındaki artış 2,8 derece. 7 derece olan Mart ayında 0,1 derece düşüş yaşandı. 13,4 derece olan nisan ayındaki artış 1,3 derece. 19,3 derece olan mayıs ayındaki artış 2,6 derece. 21,8 derece olan haziran ayındaki artış 0,5 derece. 26,3 derece olan temmuz ayındaki artış 1,8 derece.