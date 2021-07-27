Kuzeybatı Pasifik’te yükselen sıcaklıklar Kolumbiya Nehri’ndeki somonları ‘canlı canlı yaktı’

Kuzeybatı Pasifik’in rekor kıran sıcak hava dalgası Kolumbiya Nehri’ndeki somonları ‘canlı canlı yaktı.’

Görsel: Columbia Riverkeeper

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Columbia Riverkeeper tarafından yayınlanan videoda, nehirde yüzen bir grup somon balığının vücutlarının yanıklar ve beyaz mantarlarla kaplı olduğu görülüyor.

Kuruluşun yönetici direktörü Brett VandenHeuvel, balıkların okyanustan Kolumbiya Nehri’ne yüzerken beklenmedik bir şekilde rota değiştirdiklerini açıkladı. VandenHeuvel, balıkların ‘yanan bir binadan kaçmak’ için Kolumbiya Nehri’nin bir kolu olan Küçük Beyaz Somon Nehri’ne saptığını söyledi.

Videonun kaydedildiği gün nehirdeki sıcaklık, göçmen bir balık türü olan somon için öldürücü bir seviyeye, 21 santigrat derecenin biraz üzerine, çıkmıştı. ABD’deki Temiz Su Yasası, nehirdeki sıcaklığın 21 santigrat derece üzerine çıkmamasını öngörüyor.

The Guardian’a konuşan direktör, durumu bir insanın 38 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarda maraton koşmasına benzetti.

Saptıkları nehir kolunda yumurtlayamayan somonların hastalık ve ısı stresinden ölmesi bekleniyor.

‘Nehirlerimizi soğutmak için alabileceğimiz önlemler var‘

Videoda yaşananlar Pasifik kuzey-batı ve Kanada’da yüzlerce insanı öldüren, muhtemelen 1 milyardan fazla deniz canlısının hayatını kaybetmesine sebep olan sıcak hava dalgasının trajik bir örneği.

Yetkililerin doğrudan harekete geçmediği takdirde bu tür sahnelerin devam edeceğini söyleyen VandenHeuvel, şöyle devam etti: “Bunu geleceğimiz için çok üzücü bir görüntü olarak görüyorum. Ama aynı zamanda bir eylem çağrısı olarak da görüyorum. Somonu kurtarmak, nehirlerimizi soğutmak için alabileceğimiz önlemler var. Bu video ciddi bir şekilde harekete geçmeye ilham vermiyorsa başka ne verir bilmiyorum.”