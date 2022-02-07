Polis elinde silahla kendisine ‘meydan okuyan’ kişiye teşekkür etti

İstanbul’un Şile ilçesinde ‘silah çektiği ihbarı üzerine’ Gökhan Göz isimli şahsı ‘kontrole gelen’ polis memurları elinde silahla kendilerine ‘meydan okuyan’ şüpheliye teşekkür etti.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in Twitter hesabından paylaştığı videoya göre polislere “Ne istiyorsunuz? Silah çekmişim. Silah çekmişim öyle mi” diyen Göz daha sonra kameraya dönerek “Ben Gökhan Göz’üm silahımı kontrol etmeye gelmişler” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Göz’ün polise ruhsatına bakması uzattığı silahı yere düşmesi üzerine silahı eğilip alan polis teşekkür etti.
Antmen, paylaşımında şunları kaydetti: “Boğaziçili öğrencilerin evinin kapısını kırıp gözaltına alan, haklarını arayan kadınları yerlerde sürükleyenler Şile’de, silah çekme ihbarı sonrası Gökhan Göz isimli bir kişiye böyle davrandı.”