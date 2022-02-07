2021’de 300 milyon dolar yatırım: Türk oyun sektörü dünyada neden öne çıktı?

Dünyada oyun pazarı her yıl daha büyürken Türk oyun firmalarına ilgi de giderek artıyor. Uzmanlara göre yerli firmaların ilgi çekmesinde üretkenlik ve işgücündeki nitelik gibi kavramlar ön planda.

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Dünyada oyun pazarı 2021’in son çeyreği itibarıyla yeniden yükselişe geçti.

2021’de global pazar rakamlarına bakıldığında oyun pazarının büyüklüğü 176 milyar dolar seviyesini bulmuş durumda. Bunun 90 milyar dolardan fazla bir kısmı ise mobil oyunlardan.

Konsol pazarının büyüklüğü 49 milyar dolara ulaşırken, PC pazarı ise 36 milyar dolar seviyelerinde.

Global olarak oyuncu sayılarına bakıldığında ise 3 milyara yaklaşan büyük ve genç bir kitle var.

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir özellikle mobil oyun sektörünün, ileriki yıllarda da en hızlı büyüyen alan olacağını söyledi. Geçen yıl kripto dünyasının oyun sektörüne yayılma hızının arttığını ve ‘NFT’ kavramının sektörde yerini aldığını belirten Aydemir, artan oyuncu kitlesi, yatırımlar, yeni teknolojik gelişmeler ve yeni ya da yeniden gündeme getirilen kavramların oyun sektörünün cazibesini arttırdığı vurguladı.

Aydemir, dev oyun firmalarının ‘dudak uçuklatan’ yatırımlar yaptığını ifade ederek şöyle devam etti: “Çünkü işin ucundaki ışığı görmüş durumdalar. Halihazırda devam eden oyunları, onları yapan ekipleri kendi bünyelerine bu kadar devasa bir yatırımla almalarının temel sebeplerinden biri belki de metaverse dünyasına giriş olabilir. Belki yaptıkları yatırımlarla bünyelerine kattıkları tüm oyunları, tüm oyun içindeki karakterleri, evrenleri tek bir çatı altında toplama hedefleri olabilir. Bunu zaman gösterecek.”

Türkiye’de görünüm

Türkiye’de 2020’de en çok yatırım alan sektörün oyun olduğunu belirten Aydemir, Peak Games ve Rollic Games’in Amerikalı Zynga tarafından satın alınmasının büyük önemi bulunduğunu kaydetti: “Toplam 50’nin üstünde yatırımın gerçekleştiği oyun sektöründe 2021 yılında 300 milyon dolara yakın hacim yaratıldı. 2021’in en büyük yatırımlarından biri 155 milyon dolar ile Dream Games’in aldığı yatırım oldu.”

Aydemir, Türk oyun sektörünün dünyada ilgi çekme gerekçelerini de şöyle açıkladı: “Birincisi, çok üretkeniz. Google Play’de 158 bin 96 oyun yayıncısı arasında 2 bin 636’dan fazla Türk yayıncı bulunuyor. Google Play’de 424 bin 964 oyun arasında Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 890’dan fazla oyun bulunmaktadır. 2020’de bu rakam 8 bin 55’ti. İkincisi, işgücü olarak nitelikliyiz. Gençler üretken olmanın yanı sıra yıllar içinde hem bilinçlendi hem de bu işin eğitimini aldı ve deneyim kazandı. Her şeyden önemlisi, takım olarak çalışmaya başladılar. Bu da yaratıcı fikirlerin çok kaliteli çıkmasını sağladı. Kaliteli oyunlar sadece Türkiye pazarında değil, neredeyse dünyanın her ülkesinde başarı kazandı. Üçüncüsü, dolarla yapılan yatırımların avantajı.”