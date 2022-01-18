Türk oyun şirketleri gaza bastı: Peş peşe milyon dolarlık yatırımlar

Türk mobil oyun girişimi Dream Games, yeni bir yatırım turunda 2,75 milyar dolar değerlemeyle 255 milyon dolar yatırım alırken, bir başka yerli oyun geliştirici Spyke Games, Griffin Gaming Partners liderliğinde 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını açıkladı.

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Dream Games, geçen yıl haziran ayında 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım almış ve Türkiye’den çıkan üçüncü unicorn olmayı başarmıştı. Ayrıca firmanın ilk oyunu ‘Royal Match’, 2021’de dünyanın en fazla hasılat yapan mobil oyunlarından biri olurken, ABD, Britanya ve diğer önemli pazarlarda en büyük ilk 10 mobil oyun arasında yer almıştı.

Dream Games’ten yapılan açıklamaya göre yatırım turunda şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı. İstanbul’daki ofislerinde 80 kişilik bir ekibi olan şirket, 2022’de 120 kişiyi daha işe almayı hedefliyor.

Spyke Games

İstanbul merkezli kurulan Spyke Games, geçen yıl Griffin Gaming Partners’tan 5 milyon dolarlık tohum öncesi yatırım almıştı. Geçen aylarda ‘Royal Riches‘ isimli mobil oyununu Google Play ve App Store’da kullanıma sunan şirket, Griffin Gaming Partners’tan 50 milyon dolarlık bir tohum yatırımı daha aldı.

Böylece Spyke Games, toplam 55 milyon dolar yatırımla Türkiye’nin en büyük tohum yatırımına ulaşmış oldu.

Hali hazırda 30 kişilik bir ekibi olan şirketin önümüzdeki aylarda ekibinin artırılması hedefleniyor.

Yatırımcı şirket Griffin Gaming Partners’in Genel Müdürü Phil Sanderson iyi şirketlerin özellikle Türkiye’de büyümeyi sürdürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:, “Türkiye, gelişmekte olan girişimler için merkezi bir yer haline geliyor. Türkiye’de oldukça canlı bir oyun sahnesi var.”

Yerli geliştiricilerin başarıları

Geçen yıllarda da Türk oyun şirketleri uluslararası çapta başarılarıyla gündeme gelmiş, Peak Games, 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Türkiye’nin ilk ‘unicorn‘u olmuştu. Benzer başarıyı bir yıl sonra Dream Games de tekrar etmişti.