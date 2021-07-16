İşin rengi değişti: Oyun sektörü artık finanstan bile fazla yatırım alıyor

Türkiye’de en çok yatırım alan sektörlerin başında artık ‘oyun sektörü’ var. Türkiye girişim ekosisteminin en güçlü olduğu sektör olarak bilinen finans sektörü bile yılın ilk altı ayında oyun sektörünün gerisinde kalmış durumda.

Fotoğraf: Game Factory

StartupCentrum’un raporuna göre, 2021’in ilk yarısında yapılan yatırımlar bir önceki yarıyıla göre yedi kat artarak 704 milyon dolara ulaştı. Bu yarıyıl yatırım alan girişimlerin ortalama yaşı 4,3.

Bu para içinde oyun girişimlerine ayrılan toplam pay ise 236 milyon dolar. 121 girişim, toplamda 124 kere yatırım aldı.

Son olarak, İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games, 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım almıştı.

Türkiye’deki oyun sektörü ABD’li mobil oyun şirketi Zynga’nın da dikkatini çekmiş, Zynga önce Türk mobil oyun şirketleri Gram Games’i 2018 yılında 250 milyon dolara, Peak’i de 1,8 milyar dolar karşılığında 2020’de satın almıştı.

‘Birikim ileri seviye oyunlara kanalize edilmeli’

Oyun geliştiricilerinin kuluçka merkezi Game Factory’nin CEO’su Efe Küçük, bu başarının tesadüf olmadığını belirterek şunları söyledi: “Türk oyun sektörü, özellikle mobil alanda dünyanın en ilgi çeken konumlarından birisi haline geldi. Teknik birikim ve kültür olarak her geçen gün üstüne katarak ilerliyoruz. Bu bilgi birikimimizi ve genel kaynaklarımızı daha ileri seviye oyunlar için kanalize etmemiz gerektiğine ve edeceğimize inanıyorum. 2021’nin sadece ilk yarısında oyun sektörüne toplamda 236 milyon dolar yatırım yapıldığını görüyoruz. Bu yatırım miktarıyla beraber mevcut rüzgarın da kuvvetlenmesiyle önümüzdeki yıllarda oyun sektörünü en çok yatırım yapılan sektörler arasında her zaman ilk sırada görmemiz oldukça muhtemel.“

Oyun sektörünün ardından sayı bazlı en çok yatırım alan sektörler arasında sırasıyla finans, sağlık, CRM & satış ve veri & analitik sektörleri yer alıyor.

Listede yatırım sayısı olarak oyun sektörü bulunsa da meblağ bakımından zirve ise halen teslimat sektörünün. Bu sektörün yılın ilk altı ayındaki pazar payı şu an 428 milyon dolar. 236 milyon dolarla ikinci sırada oyun sektörü yer alırken üçüncü sıra ise finans sektörünün.