Mobil oyunlara altı ayda 45 milyar dolar harcandı

Küresel mobil uygulama harcamaları 2021’in ilk yarısında yüzde 24’ten fazla artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Uygulamalar içinde mobil oyunlar ise 44,7 milyar dolarla aslan payının sahibi.

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Veriler Araştırma şirketi Sensor Tower tarafından hazırlandı.

Buna göre, 2021’nin ilk yarısında App Store ve Google Play Store’daki uygulamalara toplam harcanan para 64,9 milyar dolar. 2020 yılının aynı dönemine göre artış yüzde 24,8.

2021 yılının ilk yarısında App Store’da 41,5 milyar dolar,

Google Play Store’da ise 23,4 milyar dolar harcandı.

Yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildi. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 71,3 milyardı.

Yükselen yıldız mobil oyunlar

Bu dönemde mobil oyunlara yapılan küresel harcama ise yüzde 17,9 artışla 44,7 milyar dolara ulaştı.

App Store’da, yıllık 13,5 artışla 26 milyar dolarlık oyun içi harcama yapıldı.

Google Play’in pazarı ise Apple’ınki kadar mobil oyun geliri sağlamasa da, bir önceki yıldaki 15 milyar dolarlık rakamdan 18,7 milyar dolara yükseldi.