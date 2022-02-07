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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Kırklareli zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 889,58, Ankara’da 1003,30, İzmir’de 961,57 oldu.

15-21 Ocak’ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1245,73, Ankara’da 725,62, İzmir’de 729,81 olmuştu.


Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul zirvede

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