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Yaramazlara biraz batar!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 1245,73, Ankara’da 725,62, İzmir’de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

8-14 Ocak’ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 1571,46, İzmir 714,29, Ankara’da 629,65 olmuştu.


15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt oldu.

Haftalık vaka haritası açıklandı

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