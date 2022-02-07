CHP’li belediyeden zeytinlik alana AVM: 23 yıl İbrahim Tatlıses işletecek

TUĞBA ÖZER

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yapılacak alışveriş merkezi (AVM) için düzenlediği ihaleyi şarkıcı İbrahim Tatlıses kazandı. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) zeytin ağaçları için endişeli. Gönüllüler, “Burada AVM’ye ihtiyaç yok. Bırakın Burhaniye sahil kasabası olarak kalsın” diyor. Belediye ise ağaçlara zarar gelmeyeceğini savunuyor.

Fotoğraflar: Twitter

Taylıeli Mahallesi’nde 23 bin 761 metrekare alanda AVM yapımı ve işletimi için 28 Aralık 2021’de ihaleye çıkılmıştı.

Belediyenin açıklamasında, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihaleyi, Tatlıses’in şirketinin kazandığı belirtildi. Tatlıses, ilçeye giderek belediye başkanı Ali Kemal Deveciler’le sözleşmeyi imzaladı. Belediye sözleşme tutarını açıklamadı.

İhale şartnamesine göre 12 bin 200 metrekare peyzaj alanına sahip AVM’de 100 işyeri, yeme içme, eğlence ve oyun alanları bulunacak. İnşaat 720 günde tamamlanacak. Şirket, projeyi bitirdikten sonra 23 yıl kullanım hakkına sahip olacak. Alışveriş merkezinin mülkiyeti daha sonra belediyeye geçecek.

‘Başka zeytin alanlarının yok olmasına neden olacak’

Burhaniye belediyesinin Diken’e verdiği yanıtta alandaki ağaçların varlığı doğrulanarak şu ifadeler kullanıldı: “AVM yapılacak alanda 90’lı yıllarda imar değişikliği yapılmış. Alan ‘zeytinlik yasası’ kapsamında değil. Şu an yapılan bir değişiklik yok. 24 bin metrekare alan burası ve 170 tane zeytin ağacı var. Zeytin ağaçlarının yerleri AVM projesinde peyzaj olarak değerlendirilecek. Peyzaj projesi kapsamında tekrar toprağa dikilecekler. Ağaçlar zarar görmeyecek.”

Belediyenin açıklamasına yanıt veren BURÇEP gönüllüsü Süleyman Eryılmaz ise şunları kaydetti: “Oradaki zeytin araçları çok sık. Sökülenlerin oraya tekrar dikilmesi mümkün değil, bina yapılacak çünkü. Şimdiye kadar bütün arsa vasfına dönüştürülen alanlardaki zeytin ağaçları söküldü, odun olarak kullanıldı. İhale yapılmasını engelleyemedik ama bu zeytin ağaçlarının takipçisi olacağız. Oradaki ağaçlar en az 50-60 yıllık. Belki daha da eski.”

AVM projesi nedeniyle ‘endişeli olduklarını’ ifade eden Eryılmaz, şöyle devam etti: “Bunun belediye tarafından yapılıyor olması bizi daha çok kaygılandırıyor. Bu projeden sonra imar baskısı olacak. Başka zeytin alanlarının yok olmasına neden olacak. Bu projelerle zeytinlikler adım adım yok ediliyor. Ayrıca o bölgede gereksiz bir trafik ve nüfus yoğunluğu oluşacak. Bütün bunlar doğrudan aslında iklim kriziyle ilgili. Karbon salınımı artacak. Burhaniye’de yaklaşık 3 milyon zeytin ağacı var. Asıl zenginlik bu. Kendi haline bıraksalar hem zeytincilikten hem turizmden kazanabilirler. Etrafında zaten siteler var bu ağaçların. Şehirleşme baskısı var.”

‘Sahil kasabası kalmayacak’

Belediyeye dönük eleştirilerini sürdüren Eryılmaz, sözlerini şöyle noktaladı: “Geçmişteki belediyeler hep rant odaklı çalıştı. Ne yazık ki şu anki belediye yönetimi de o şekilde çalışıyor. Çeşitli yerler imara açılıyor. Alışveriş merkezleri, yüksek binalar olsun ki yanlarındaki evler, arsalar değerlensin. Burada AVM’ye hiç gerek yok. Esnafın da karşı çıkması lazım, çünkü AVM işlerini bitirecek. Tehlikenin farkında değiller.”

BURÇEV gönüllüsü avukat Filiz Sonsuz da “Şehirde yaşayan insanların hayalidir, küçük bir sahil kasabasına gelip yerleşmek. İşte o sahil kasabası kalmayacak böyle giderse. Nereye kaçacağız? Kaçacak yerimiz kalmıyor. Endişemiz bu noktada” dedi.