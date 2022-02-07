Derya Büyükuncu için yakalama kararı

Eski milli yüzücüsü Derya Büyükuncu için, Covid-19 testi poitif çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili paylaşımı gerekçe gösterilerek yakalama kararı çıkarıldı.

Erdoğan, kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanının duyurusu sonrası Twitter hesabı üzerinden “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım” diye yazan Büyükuncu hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da inceleme başlatmıştı. Sporcu yurt dışında yaşıyor.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında ‘aleniyet oluşturan paylaşım’ yaptığı gerekçesiyle Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından Büyükuncu’ya ‘daimi hak mahrumiyeti cezası’ verilmişti.

İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında dört kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürerken Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı. Başsavcılığın açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır” dendi.