Erdoğan’la ilgili ‘Covid-19’ paylaşımlarına soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19’a yakalanmasının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında İstanbul ve Ankara savcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Erdoğan, hastalığını sosyal medyadan duyurmuştu: “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz“.

Bu gelişmeyle ilgili paylaşım yapan bazı sosyal medya kullanıcılarına ‘cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama’ suçlarından soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ”5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”