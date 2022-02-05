Erdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan’ın Twitter’daki açıklaması şöyle: “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.“

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.



Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

Emine Erdoğan’ın paylaşımıysa şöyle: ”Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.”

Anca beraber, kanca beraber 😊

İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durumunun çalışmaları aksatmayacak kadar iyi olduğunu duyurdu.

Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sn. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. pic.twitter.com/LnOBr3CGHz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan çiftine Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini gönderdi: “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 5, 2022

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini dile getirdi.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) February 5, 2022

MHP lideri Devlet Bahçeli de “Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum” ifadeleriyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, kendisi arayan Bahçeli’ye sosyal medyadan teşekkür etti.

Değerli dostum Devlet Bahçeli Beyefendi telefonla arayarak şahsıma ve eşime geçmiş olsun temennilerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. https://t.co/MoapiUdbpP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan parti liderlerine tek tek teşekkür etti.