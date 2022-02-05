Erdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Erdoğan’ın Twitter’daki açıklaması şöyle: “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.“
Emine Erdoğan’ın paylaşımıysa şöyle: ”Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın durumunun çalışmaları aksatmayacak kadar iyi olduğunu duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan çiftine Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini gönderdi: “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini dile getirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli de “Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah’ın şifalar vermesini temenni ediyorum” ifadeleriyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, kendisi arayan Bahçeli’ye sosyal medyadan teşekkür etti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan parti liderlerine tek tek teşekkür etti.