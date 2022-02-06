Cumhurbaşkanına ve eşine hakaret suçlamasıyla dört gözaltı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtilen dört kişi gözaltında.
Erdoğan, dün kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
AA’nın haberine göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Erdoğan ve eşine yönelik ‘provokatif paylaşımları’ incelemeye aldı.
Bu kapsamda, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31’inin yöneticisi tespit edildi.
Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden dördü gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan ikisinin İstanbul, birinin Ankara, birinin de Bursa’da emniyetteki sorgusu sürüyor.
Polis, Derya Büyükuncu isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun’daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.