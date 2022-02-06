Covid-19’a yakalanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında ‘aleniyet oluşturan paylaşım’ yaptığı gerekçesiyle Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’ya ‘daimi hak mahrumiyeti cezası’ verildi.

Fotoğraf: Twitter

Erdoğan, dün kendisinin ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanının duyurusu sonrası Twitter hesabı üzerinden “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım” diye yazan Büyükuncu hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da inceleme başlatmış sporcunun yurtdışında yaşadığını tespit etmişti.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun açıklamasında Büyükuncu’nun Twitter paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Derya Büyükuncu’nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın 34’üncü maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ‘daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına’ karar verilmiştir.”

Kararı Twitter hesabı üzerinden paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor.”