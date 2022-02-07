Amatör kozmetik uygulamalarına karşı uyarı: Evde ekmek yapmaya benzemez

Türk Dermatoloji Derneği’nden Prof. Dr. Pelin Kartal son dönemde, uzmanlar tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaların amatörce evlerde yapılmasının sağlığı tehdit ettiğine dikkat çekti.

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8 milyar doların üzerinde bir pazar

CNN World, ‘Beyaz Yalanlar’ başlıklı yazı dizisinde, cilt beyazlatma ürünlerinin pazar büyüklüğünün 2020’de yaklaşık 8 milyar dolar olduğuu 2026’da pazarın 1,5 kat büyümesi ve rakamın 11,8 milyar dolara çıkması beklendiğini yazmştı.

Beyazlatıcı kozmetik ürünlerinde yer alan maddelerin kızarılık, sivilce, enfeksiyon hatta böbrek ve karaciğer hasarına, depresyon, nörolojik sorunlar, fetal büyüme geriliği, kanser gibi riskler taşıdığı belirtilmişti.

AA’nın aktardığına göre Kartal internetten giyim alışverişi yapar gibi dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler, siğil ilaçlarının satın alındığını ve evlerde uygulandığını ifade etti.

Doğru adres: Eczaneler

Profesör, evlerde amatörce yapılan uygulamalarla ilgili şu uyarılarda bulundu: “Komplikasyon riskinin en aza indirilmesi için dolgu maddelerini yakından tanımak, klinik deneyim sahibi olmak ve dolguların uygulanma sınırlarını bilmek son derece önemliyken, amatörce yapılan uygulamalar sağlık sorunlarına neden oluyor. Kimyasal peeling yaparak yüzünde yanıklar oluşan ve kliniklere, hastanelere başvuran çok hastamız var. İnternette çok ucuza satılan ancak içinde zararlı pek çok madde barındıran cilt beyazlatma ürünleri de son derece tehlikeli boyuta ulaşmış durumda. Başta cilt tonunu açan bu ürünler bir süre sonra cildin daha da kararmasına neden oluyor. Ancak bundan da öte içlerinde barındırdıkları steroidler, civa, hidrokinon maddeleri, vitiligoya, kansere ve böbrek, karaciğer fonksiyonlarında zehirlenmeye neden olabiliyor. Türk Dermatoloji Derneği olarak dermatolog gözetiminde ve eczanelerde satışı olan ürünlerin kullanılmasını öneriyoruz.”

Alerjik reaksiyondan güneş yanığına…

Kartal, ayrıca televizyonlarda ‘güzellik uzmanı’ sıfatıyla önerilerde bulunan kişileri dinleyerek bitkisel yağ karışımlar cildine uygulayıp zarar görenler olduğunu belirterek “Alerjik reaksiyondan güneş yanığına birçok komplikasyon görülüyor. Uzmanlığı olmayan kişilerin konuşmalarını veya yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını önermiyoruz” dedi.

Siğil ilaçları ile yapılan uygulamalarda da kalıcı iz riski bulunan kimyasal yanıkların oluşabildiğini belirten Prof. Dr. profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kozmetik ürünlerden gerçek anlamda faydalanabilmek için kişisel ihtiyaçların bir uzman tarafından belirlenmesi gereklidir. Yanlış kozmetik ürün seçimi ve uygulaması alerjik reaksiyon, akne, egzama, renk değişikliği, doku kaybı, yanık gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin. Cildiniz değerlidir ve uzman hekimlere emanet edilmelidir. Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez, cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat yaratabilir.”