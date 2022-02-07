Hollanda, Türkiye dahil 12 ülkeyi ‘yüksek riskli bölge’ ilan etti

Hollanda hükümeti, hızla artan Covid enfeksiyonları nedeniyle Türkiye de dahil, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan 12 ülkeyi, ‘yüksek riskli bölge‘ ilan etti.

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Türkiye’de Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; 4 Şubat’ta ise 111 bin 147’yle rekor tazelemişti.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre salı gününden itibaren Türkiye ve diğer 11 ülkeden Hollanda’ya gelen kişilere uygulanan seyahat kuralları sıkılaştırılacak. Yeni kurallara göre bütün yolculardan negatif test sonucu istenecek ve üçüncü doz takviye aşısı yaptırmayanlar zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

Hollanda hükümetinin aldığı karar Türkiye’nin yanı sıra, Arnavutluk, Bolivya, Bosna-Hersek, Kosta Rika, Guyana, Lübnan, Kuzey Makedonya, Panama, Sırbistan, Surinam ve Tunus’tan gelen yolcular için geçerli olacak.

Bu ülkelerden gelen ve destekleyici Covid aşısı yaptırmamış olan 13 yaşından büyük kişilere, 10 günlük zorunlu ev karantinası uygulanacak.