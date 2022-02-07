Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliden sekizi tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul’un Bakırköy ilçesinde silahla öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden sekizi tutuklandı, sekizi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak’ta İstanbul Yeşilköy’deki bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Kadir Y. ile Ali Y.’nin de aralarında bulunduğu dokuz kişiyi gözaltına almıştı.

Devam eden soruşturmada yedi şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 17’ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 zanlıdan 16’sı, Bakırköy Adliyesine sevk edilirken bir şüphelinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alındığı öğrenildi.

Adliyede nöbetçi savcılıkça sorguları yapılan 16 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Abdulkadir K., Ali Y., Burak O., Fatih Okan K., Gökhan K., Kadir K., Kerem Ö. ve Uğur Can B.’nin ‘üzerlerine atılan suçların niteliği, görüntü inceleme ve telefon inceleme tutanağı içerikleri, şüphelilerin kullandığı cep telefonlarına ait baz sinyal bilgilerine ilişkin tespitler, delillerin tam toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması nedeniyle ifadelerinin alınmamış olması, tüm dosya kapsamındaki mevcut diğer deliller, şüphelilerin atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, suçun katalog suçlardan olması ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirlerinin uygun ve orantılı olacağı’ dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verildi.

AA’nın aktardığına göre hakimlik, diğer sekiz şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kalmalarına hükmetti.

Olayda kullanılan tabanca kayalıklarda bulundu

Şüphelilerin ifadeleriyle yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.

Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda beyaz poşetin içinde bir tabanca bulundu.

Balistik incelemede bu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan tabanca bulundu.