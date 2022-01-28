Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili ilk ifadeler ortaya çıktı

Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin detaylar ve yakalanan zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Sunucu Ece Erken’in eşi Mahmutyazıcıoğlu, önceki gece saat 00:30 sıralarında İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi’nde bir restoranda silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin souşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan altı kişinin kimlikleri belirlenmiş, ikisi gözaltına alınmıştı..

AA’nın aktardığı polisin ilk belirlemelerine göre olayla ilgisi olduğu değerlendirilen S.M, G.K’den satın aldığı evi daha yüksek bir fiyata sattı. Bunu öğrenen G.K, S.M’den 100 bin lira daha istedi. S.M’nin 100 bin lira yerine 60 bin lira vermeyi teklif etmesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık çıktı.

Bunun üzerine K.Y. kendisini ‘Drej Ali’ lakaplı Ali Y.’nin yeğeni olarak tanıtarak evi satın alan S.M.’yi bir kafeye çağırdı. Konuyu konuşmak üzere buluşan taraflar 65 bin lirada anlaşmaya vardı ancak S.M., avukat Mahmutyazıcıoğlu’nun da yönlendirmesiyle yazılı sözleşme olmadan parayı ödemeyi reddetti.

S.M.’nin ifadesinde, G.K.’nin kendisini tekrar aradığında parayı Mahmutyazıcıoğlu’na verdiğini ve ondan alması gerektiğini söylediği ve daha sonra da cinayeti öğrendiğini anlattığı belirtildi.

Olay yerindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri de inceleyen polis ekipleri, şüpheliler Ali Y., K.Y., S.Y., S.D. ve U.C.B.’nin restoranda olduklarını ve K.Y.’nin silahı ateşleyerek Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü, şoförü Murat B.’nin ise yaralanmasına neden olduğunu tespit etti.

Kimliklerinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınan U.C.B. ile G.K.’nin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.