Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dokuz kişi daha gözaltında

Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesine ilişkin dokuz kişi daha gözaltına alındı.
Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak’ta İstanbul Yeşilköy’deki bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için 19 adrese baskın düzenleyen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Kadir Y. ile Ali Y.’nin de aralarında bulunduğu dokuz kişiyi daha gözaltına aldı.
Sağlık kontrolü için hastaneye gönderilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürülecek.
Soruşturma kapsamında olay günü gözaltına alınan U.C.B. ve G.K’nin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin çalışması devam ediyor.