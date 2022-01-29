Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde dokuz kişi daha gözaltında

Resmi Gazete’de ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili olarak yayınlanan genelgede ”Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanılarak ilgili kurumlardan adım atılması ‘rica’ edildi.