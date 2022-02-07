Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan tabanca bulundu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun İstanbul’un Bakırköy ilçesinde silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı belirlenen tabanca bulundu.

Fotoğraf: AA

Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak’ta İstanbul Yeşilköy’deki bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Kadir Y. ile Ali Y.’nin de aralarında bulunduğu dokuz kişiyi gözaltına almıştı.

Mahmutyazıcıoğlu’nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi

AA’nın haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin yapılan çalışmalarda yedi zanlı daha yakalanırken, gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda cinayette kullanılan silahın Yeşilköy sahilinde bulunan kayalıklarda gizlendiği bilgisini alan polis çalışma başlattı.

Dedektör yardımıyla kayalıklarda yapılan aramalarda, beyaz bir poşetin içine konulmuş halde bir tabanca bulundu.

Yapılan balistik incelemede, söz konusu tabancanın olayda kullanıldığı belirlendi.