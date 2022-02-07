Sanayide doğalgaz kısıntısı bitiyor

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), sanayi tesislerine uygulanan doğalgaz kısıntısının yarın sabah 8 itibariyle sona ereceğini duyurdu.
BOTAŞ 20 Ocak’ta yaptığı açıklamada İran gazındaki kesinti dolayısıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıklamıştı.
Kararla sanayi tesislerinin doğalgazında yüzde 40’a varan kısıntı uygulanmıştı.
Karar iş dünyasından tepki görmüş, 24 Ocak’ta ilaç, et ve et ürünleri ve süt ve süt ürünleri kesintiden muaf tutulmuş, 31 Ocak’ta ise gaz akışının yeniden başlamasıyla yüzde 40’lık kesinti yüzde 20’ye çekilmişti.
BOTAŞ bugün yaptığı açıklamada gaz kısıntısının yarın sabah saatleri itibariyle sona ereceğini açıkladı.
Şirketin Twitter hesabından yapılan duyuruda, sanayicilere bu süreçteki anlayış ve işbirliği için teşekkür edildi.