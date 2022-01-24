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Yaramazlara biraz batar!

Doğalgaz kesintisi üç sektör için kalktı

BOTAŞ ilaç, et ve et ürünleri ve süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını kaldırdı.

Çiftçiden günlük süt alarak işleyen süt fabrikaları enerji kesintisi uygulanacağı için sütü işleyemeyecek ve bu yüzden de üreticiden süt alamayacaktı. Üreticinin sütleri de dökülecekti.


Bu yüzden süt sanayicileri, enerji kesintisinde kendilerine pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyordu.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, doğalgaz ve elektrikte yapılacak kısıntıların süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını belirterek sektörün enerji kısıntısından muaf tutulmasını talep etmişti.

Dün gece BOTAŞ’ın düzenlediği enerji zirvesi sonrasında, ilaç, et ve et ürünleri ve süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını sonlandırıldığı işletmelere duyuruldu.

BOTAŞ’tan iletilen notta doğalgaz kısıntısına ekmek üreticilerinin dahil olmadığı da belirtildi.

Enerji kesintilerinin konutlara da yansıması bekleniyor 

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